“Assim não sou burlado”. A carta do Pai Natal à PSP

A Polícia de Segurança Pública publicou esta terça-feira na sua página do Facebook uma carta em que o Pai Natal agradece à força de segurança pelo “trabalho desenvolvido em prol da segurança de todos” e destaca os conselhos para evitar as burlas online”.

“Acedo apenas a sites fidedignos credíveis, com direito a defesa do consumidor e sempre suspeitando de negócios demasiado vantajosos e fora dos valores razoáveis de mercado. Assim não sou burlado! Espero que as pessoas façam o mesmo”, expressa a figura natalícia junto da PSP.