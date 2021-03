Associação luta pela proibição da vigilância biométrica em massa

O regresso à vida mais normal, com o fim do confinamento, não vai eliminar os novos hábitos de compras online, nem pode travar as encomendas feitas por telemóvel, adverte o especialista mundial da consultora Roland Berger, Patrick Müller-Sarmiento, que, em entrevista exclusiva ao JE, aconselha os gestores das redes de retalho a investirem em plataformas digitais eficientes e ágeis, porque a sua sobrevivência futura dependerá da forma como estiverem próximos do cliente, à distância de um clique no telemóvel.