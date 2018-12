Associação de Jovens Empresários desafia estudantes para ‘pitch’. Farfetch, Super Bock ou Efacec vão estar a ouvir

Alunos do IPAM, da Universidade do Porto e da Universidade do Minho participam na primeira edição do ChallANJE, que será realizado na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), esta quarta-feira, 5 de dezembro. O evento, que contou com o apoio da consultora júnior de marketing BASE IPAM, pretende contribuir para aproximar estudantes e empresas.

Cerca de 100 estudantes destas três instituições vão ser desafiados pela Farfetch, Super Bock Group, Continente, Efacec, Nova Era Rádio e Lemon Jelly Shoes a arranjarem soluções para problemas reais, sendo que os alunos serão divididos em equipas de cinco elementos e, ao longo de dez horas, terão de desenvolver propostas para apresentar em formato de pitch.

O desafio ChallANJE, que arranca às 8h30 com o tema “inovação”, insere-se na startANJE Business Week, que decorrer desde 4 de dezembro e se prolonga até ao próximo dia 8, entre a sede da ANJE e a Alfândega. Na agenda está ainda a 21ª Feira do Empreendedor, a “European Young Entrepreneur Conference” e o encontro CPLP Meeting.