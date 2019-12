Associação DNS.PT implementa centro de operações de segurança

A Associação DNS.PT desenvolveu um projeto com vista à implementação de um Centro de Operações de Segurança para “acelerar a capacidade de resposta a incidentes e ameaças de cibersegurança”. A iniciativa foi submetida a avaliação pela Comissão Europeia, tendo sido objeto de aprovação e financiamento.

A implementação deste projeto pressupõe a adoção de uma solução de SIEM – Security Information and Event Management enquanto componente tecnológica chave que permite não só recolher, classificar e avaliar eventos das fontes de dados existentes na rede, mas também executar mecanismos de correlação e priorização de informação relevante.

Do ponto de vista dos recursos humanos, o projeto “reforça a capacitação interna dos profissionais do .PT, através da formação e do desenvolvimento de novas competências, e promove a integração de profissionais qualificados”.

“Além de aumentarmos a capacidade interna de resposta do .pt a incidentes de segurança, o centro de operações de segurança permitirá reforçar a capacidade de cooperação com todas as partes interessadas, nomeadamente a Autoridade Nacional, através da disponibilização de informação estruturada sobre riscos, vulnerabilidades e ameaças”, explica Luisa Gueifão, presidente do conselho diretivo do .PT.