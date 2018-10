Associação Mutualista Montepio abre residência para estudantes em Évora

A Associação Mutualista Montepio inaugurou uma nova residência para estudantes, no centro da cidade de Évora. A residência Montepio U Live Évora acolhe hoje os estudantes que passarão a residir num edifício histórico da Praça do Giraldo, ocupando oito quartos, num total de 14 camas.

“Montepio U Live – Residências para Estudantes é um projeto da Associação Mutualista Montepio desenvolvido com o objetivo de dar resposta às necessidades dos jovens estudantes universitários, associados da Associação Mutualista Montepio, ainda que não em exclusivo, e que pretende oferecer alojamento de qualidade no centro das grandes cidades, a preço ajustado. Atualmente, os jovens, quando instalados em estabelecimentos de ensino fora das suas áreas de residência, vêem-se confrontados com a enorme dificuldade de encontrarem soluções de alojamento acessíveis e centrais, pelo que estamos empenhados em facilitar todo este processo. Numa primeira fase, a rede de residências estará presente em Lisboa e Évora mas, em breve, estará também no Porto”, adianta Paulo Magalhães, administrador do projeto.

As residências Montepio U Live “oferecem várias tipologias de alojamento, individual ou partilhado, wifi gratuito, salas de convívio ou de estudo, cozinha, lavandaria, entre outras comodidades. No total, serão disponibilizados cerca de 200 quartos em zonas nobres das cidades, a um preço médio inferior a 400€ mensais. As mensalidades variam em função das dimensões e características dos quartos”, diz o comunicado.