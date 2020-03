Associação Mutualista Montepio leva contas anuais a Conselho Geral no dia 13 de março

Tal como revela a edição em papel do Jornal Económico desta sexta-feira, a Associação Mutualista Montepio Geral vai levar as contas individuais de 2019 a Conselho Geral na próxima sexta-feira, dia 13 de março.

A informação que a reunião terá lugar na próxima semana foi confirmada pela própria Associação ao JE.

As contas de 2019 da Associação agora liderada por Virgílio Lima são há muito esperadas pelo mercado onde circulam rumores que o auditor PwC estaria a pedir para reavaliar em baixa o valor do Banco Montepio e da Lusitânia no balanço.

O jornal Eco revelou esta semana que a PwC estava a pressionar para o valor do banco baixar para cerca de mil milhões, face aos 2,016 mil milhões de euros em termos brutos e 1,88 mil milhões líquido de imparidades.

Sobre esta informação, a Associação, contactada pelo Jornal Económico, disse que “o processo de análise pela PwC ainda está a decorrer”.

Virgílio Lima disse recentemente ao JE que “os trabalhos estão a ser finalizados e as contas serão aprovados pela Assembleia Geral de Associados até ao final do mês de março”.

O Jornal Económico apurou que as equipas de contabilidade da Associação Mutualista foram convocadas para trabalhar durante o fim de semana. Além das avaliações do Banco Montepio e do Montepio Seguros, vai estar em discussão o recalculo das responsabilidades com pensões dos associados, com base numa nova taxa de desconto que o auditor pretende que seja utilizada, e que é mais baixa do que a atual. Isto pode provocar um aumento das responsabilidades com pensões e, desta forma, pressionar as contas da Mutualista. A estimativa de resultados apresentada a 30 de dezembro de 2019 era de 2,47 mil milhões de euros, mas ainda sem a avaliação da PwC.

A Associação tem vindo a perder muitos associados nestes últimos meses. “O ambiente no qual a Associação Mutualista Montepio desenvolveu atividade ao longo dos últimos anos impactou, naturalmente, a comunidade associativa, conduzindo a variação no número de admissões. Esta variação não constitui, contudo, motivo para qualquer preocupação, estando a atividade e a admissão de novos associados a decorrer com toda a normalidade”, respondeu o presidente da Associação Mutualista que era já da administração quando Tomás Correia era presidente.

Notícia atualizada às 16h41