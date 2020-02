Associações da construção debatem nova lei dos vistos

A AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e das Obras Públicas e a AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços realizam hoje, dia 27 de fevereiro, uma sessãode esclarecimento sobre a nova legislação de vistos.

“Tendo presente o necessário alinhamento estratégico setorial a adotar no mercado internacional e, com o objetivo de apoiar as empresas na resolução dos seus constrangimentos nos mercados onde já estão implementadas, assim como promover oportunidades de negócio efetivas nas potenciais geografias onde as mesmas tencionam operar, a AICCOPN e a AECOPS realizam amanhã [hoje], dia 27 de fevereiro, uma sessão de esclarecimento, dedicada à ‘Nova Legislação de Vistos – Mobilidade Transnacional da Mão-de-Obra (…)”, esclarece um comunicado conjunto destas associações.

Esta iniciativa cai contar com as intervenções do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias; da Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar; e também da Diretora Regional do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Gabriela Parreirão.

Estão igualmente previstas intervenções dos presidentes da AICCOPN, Manuel Reis Campos; e da AECOPS, Ricardo Gomes.

“Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito da Marca GPC – Global Portuguese Construction, que tem por missão promover a construção nacional nos mercados externos, pretende constituir um palco privilegiado para conhecer as orientações do Governo e debater as medidas que permitirão otimizar a mobilidade de recursos humanos, no intuito de solucionar o grave problema da escassez de mão-de-obra, que atualmente o setor enfrenta, assim como abordar as expectativas para o nosso setor, no que respeita à diplomacia económica e ao acesso às fontes de financiamento disponíveis, no âmbito do apoio à internacionalização”, conclui o respetivo comunicado.