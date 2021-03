Aston Martin apresenta carro de F1 para a nova temporada 60 anos depois da última participação

A construtora britânica de carros de luxo, Aston Martin, apresentou o seu novo carro de Fórmula 1 que marca o seu regresso à competição rainha do automobilismo. O ‘AMR21’ será pilotado por Lance Stroll e Sebastian Vettel, e tem a estreia marcada para o dia 28 de março no Grande Prémio do Bahrein.

A equipa ‘Aston Martin Cognizant F1’ apresentou o bólide ‘AMR21’ através de um evento virtual que foi transmitido a partir de Londres.

A Aston Martin tem lutado contra as várias dificuldades financeiras associadas ao mercado automóvel de luxo, e o preço das suas ações na bolsa de Londres (FTSE 100) caiu drasticamente em 2020. A empresa espera que a Fórmula 1 potencie as suas vendas a curto e médio prazo.

“Ter uma plataforma como a Fórmula 1 para comercializar as nossas iniciativas, mostrar a nossa tecnologia e, finalmente, trazer essa tecnologia para os nossos carros de estrada é um ponto de viragem” disse o presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, acrescentando que é “um momento monumental” para a construtora.

Stroll adquiriu a equipa de Fórmula 1 há dois anos e meio e tornou-se presidente executivo da Aston Martin em abril de 2020, assumindo a maioria das ações da empresa no processo.

O último bólide da Aston Martin foi o ‘DBR5’, pilotado por Roy Salvadori e Maurice Trintignant no Grande Prémio de Inglaterra em 1960.