Atividade económica e consumo privado em mínimos históricos em junho

Os indicadores coincidentes para a atividade económica e para o consumo privado renovaram mínimos históricos em junho, ao voltarem a “registar uma redução acentuada”, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), publicados esta sexta-feira.

Os dados do regulador bancário revelam que a a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica caiu para -5%, face aos -3,8% registados em maio. Já a variação homóloga do indicador para o consumo privado desceu para -10,4% ema junho, que compara com os -8,3% de maio, quando os dois indicadores tinham atingido mínimos históricos.

“Na atual conjuntura, face às alterações bruscas e significativas na evolução das séries usadas no cálculo dos indicadores coincidentes, é expectável que se verifiquem revisões nestes indicadores superiores ao habitual”, realça o BdP, acrescentando que “os indicadores coincidentes, por definição, apresentam um perfil mais alisado do que o agregado macroeconómico que pretendem captar”.

“A identificação deste perfil alisado é suscetível de maiores revisões perante alterações mais marcadas na economia, assinala.