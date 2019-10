Atividade industrial cai para mínimo de 10 anos e penaliza Wall Street

A Bolsa de Nova Iorque inverteu a tendência do início da sessão desta terça-feira, 1 de outubro, após a publicação dos novos dados (pouco animadores) sobre a indústria norte-americana. Os mercados financeiros dos Estados Unidos encerraram a sessão em terreno negativo, porque o índice de produção industrial do Institute for Supply Management (ISM) caiu para os 47,8 em setembro face aos 49,1 registados no mês anterior.

A divulgação deste indicador (PMI, na sigla inglesa) era a mais esperada do dia pelos investidores e analistas e acabou por mostrar uma contração nos negócios do setor industrial a um ritmo mais forte do que o esperado. O consenso no mercado era de que subisse para os 50,1 e sinalizasse uma expansão neste segmento de atividade, porém registou-se um mínimo dos últimos 10 anos.

“É o menor nível em mais de 10 anos. O índice ISM é uma importante ferramenta de análise para economistas e investidores, na medida em que os seus ciclos antecipam o da economia americana geralmente entre 6 a 12 meses”, lembram os analistas do CaixaBank/BPI Research, numa nota de mercado publicada esta tarde.

Os principais índices de Wall Street terminaram o dia (e primeiro dia de outubro) com perdas. O industrial Dow Jones caiu 1,28%, para os 26.573,04 pontos, o financeiro S&P 500 perdeu 1,23%, para os 2.940,25 pontos, e o tecnológico Nasdaq recuou 1,13%, para os 7.908,69 pontos. Já o Russel 2000 ficou marcado por uma desvalorização de 1,35%, para os 1.492,50 pontos.

Em relação ao petróleo, a cotação do barril de Brent está a deslizar os ligeiros 0,02%, com valor de 59,24 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,17%, para 53,98 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 0,04% face ao dólar (1,0934) e a libra valoriza 0,03% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2305).