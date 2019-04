Auchan, Ceetrus e Oney investem 60 mil euros em seis startups

O grupo de distribuição Auchan Retail, a imobiliária Ceetrus (anteriormente Immochan Portugal) e o banco Oney juntaram-se para apoiar seis startups com 60 mil euros e “co-desenvolver a próxima geração do retalho”. As empresas premiadas foram a Heptasense, a 2CX, a Visor.ai, a Find & Order, a Youship e a Fractal Mind.

Por terem sido bem sucedidos numa maratona de trabalho de dois dias e terem tido ‘luz verde’ para passar à próxima fase do concurso, cada uma destas startups vai receber 10 mil euros para começar a desenvolver um piloto e/ou avançarem com os seus projetos, numa das seguintes áreas: experiência de compra omnicanal; relacionamento com o consumidor; tecnologia empresarial; sustentabilidade ambiental e banca de retalho.

Nas próximas sete semanas (até à de 10 de junho de 2019), estes finalistas terão oportunidade de trabalhar em parceria com mentores e representantes das três empresas [Auchan, Ceetrus e Oney], nomeadamente no espaço de incubação no centro comercial Alegro Alfragide.

O apoio surge no âmbito do programa de empreendedorismo “Innovation Station”, uma iniciativa na qual o Nova SBE Venture Lab também está envolvido e que, inicialmente, recebeu 90 candidaturas de vários países, entre os quais Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Índia e Estados Unidos da América. “Na Nova SBE, os projetos selecionados vão ter acesso a três Innovation Sprints para consolidar a aceleração das ideias. No final do processo, as propostas são postas à prova em contexto real ao serem integradas nas operações das empresas da Auchan Holding”, refere a organização.

Quem são os finalistas?

Heptasense – Software de Inteligência Artificial que permite extrair informação dos comportamentos dos consumidores através de câmaras de vigilância.

2CX – Cria tecnologia para redesenhar e aprimorar a jornada dos clientes e as suas experiências de atendimento.

Visor.ai – Utiliza chatbots e Inteligência Artificial para automatizar o serviço de atendimento ao cliente, sem necessidade de programação.

Find & Order – Desenvolve serviços de orientação indoor e mapeamento 3D para centros comerciais, aeroportos, entre outros, que permitem conhecer melhor as jornadas dos clientes.

Youship – Interliga utilizadores e transportadoras, tornando o envio de encomendas tão natural como o envio de uma mensagem escrita.

Fractal Mind – Desenvolve soluções baseadas no Design Thinking e na Gamification para incentivar a transparência, a motivação, e a cooperação das equipas.