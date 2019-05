Aumento da produtividade nos EUA não animou Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta quinta-feira com ligeiras perdas, no dia em que o Departamento do Emprego dos Estados Unidos publicou o relatório sobre a produtividade na maior economia do mundo, que subiu para uma taxa anualizada de 3,6% no primeiro trimestre do ano.

Após o toque do sino de abertura, o S&P cedia 0,17%, para 2.918,72 pontos; o Nasdaq caía 0,07%. para 7.746.72 pontos; e o industrial Dow Jones perdia 0,08% para 26.408,14 pontos.

Trata-se da maior subida de produtividade desde o último trimestre de 2014. Esta métrica, que mede a produção horária por trabalhador, ficou acima das previsões dos economistas contactados pela “Reuters”, que apontavam para uma subida de 2,2%.

Os salários aumentaram a um ritmo de 2,6%, abaixo dos 3,9% registados no trimestre anterior.

Ainda em termos macro-económicos, os investidores ainda estão digerir o discurso presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no qual anunciou que não iria baixar a taxa de juro diretora. O analista do Millennium bcp, Ramiro Loureiro, citando a “Bloomberg”, referiu que “a probabilidade atribuída pelos traders de um corte na taxa de juro na reunião de junho caiu dos 25% para os 6%.

Na frente empresarial, destaque para a subida os títulos da Tesla. As ações da construtora de carros elétricos de Elon Musk estão a subir 4,09%, para 243,58 dólares depois de a empresa ter revelado que quer angariar dois mil milhões de dólares. A Tesla vai emitir 650 milhões em ações e 1,35 mil milhões em ações convertíveis e Elon Musk vai comprar ações da empresa no valor 10 milhões de dólares num programa de share buyback.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a cair. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, perde 1,90%, para 70,81 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate cai 2,34%, para 62,11 dólares.