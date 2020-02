Os australianos do Pepper Group desistiram de comprar o português Banco Primus ao grupo francês Crédit Foncier, ao fim de dois anos e meio à espera de autorização do Banco Central Europeu (BCE), apurou o Jornal Económico. O Crédit Foncier acordou a venda ao grupo Pepper, que atua no setor do crédito ao consumo, por 65 milhões de euros, em julho de 2017, mas ainda aguardava a autorização do BCE para concluir a operação de venda.

No final do ano passado, ao fim de mais de dois anos, ainda não estava completo o processo de instrução do pedido de autorização e os australianos continuavam a responder a pedidos adicionais do supervisor. Contactado, o Banco de Portugal não quis fazer comentários.

Em julho de 2017 o Pepper Group Limited anunciou que assinou um acordo para comprar 100% do banco português de consumer finance. Na altura, o grupo australiano previa obter a luz verde do Banco de Portugal e do BCE durante o primeiro trimestre de 2018, e esperava que o processo regulatório demorasse entre seis e nove meses.

