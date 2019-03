Australianos procuram ouro e prata na região do Minho

A Fortescue Metals Group Exploration, uma empresa australiana especialista na produção de metal, requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco cobre, lítio, tungsténio, estanho e outros depósitos minerais ferrosos e minerais metálicos associados.

O pedido foi publicado esta quarta-feira em Diário da República, com a pesquisa a ser levada a cabo numa área denominada “Fojo”, localizada no concelho de Melgaço, Monção e Arcos de Valdevez, numa área total de 74.764 quilómetros quadrados.

Esta é a segunda vez no mês de março que requerimentos para a pesquisa de ouro, prata e outros tipos de minerais são feitos em Portugal, depois de no passado dia 4, a “Matsa A Mubadala & Trafigura Company”, uma empresa de fundos de investimento sediada nos Emirados Árabes Unidos, ter apresentado o mesmo tipo de pedido para uma área denominada como “Portel”, localizada nos concelhos de Portel, Vidigueira, Serpa, beja, Cuba, Alvito e Viana do Alentejo.