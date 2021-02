Áustria recebe 10 doentes portugueses. Governo saúda “solidariedade” mas considera “gestos simbólicos”

O Governo disse esta sexta-feira que apoios como os que a Áustria está a dar a Portugal, ao receber dez doentes de cuidados intensivos em diversos hospitais do país, são “gestos importantes de solidariedade europeia”.

O Ministério da Saúde acredita que este auxílio internacional poderá ser “fundamental”, uma vez que Portugal regista um recorde de internamentos em cuidados intensivos – os últimos dados apontam para 904 pessoas com Covid-19 só nessas unidades – e enfrenta “elevada pressão” sobre os hospitais.

No entanto, o Executivo considera que são “simbólicos na batalha da pandemia” e informa que houve várias ofertas desta natureza, no âmbito de contactos entre países europeus, e “todas as hipóteses” estão a ser consideradas para garantir os cuidados de saúde aos portugueses.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, confirmou esta tarde que a Áustria vai receber dez doentes portugueses: cinco deles com infeções graves por Covid-19 e cinco com outras doenças ou operações pendentes. “É uma questão de solidariedade europeia oferecer ajuda rápida sem burocracia para salvar vidas humanas”, sublinhou.

Os doentes portugueses serão transportados para clínicas em Viena e quatro outras regiões do país em aviões do exército federal austríaco, numa data ainda por confirmar pelos dois governos, que estarão a finalizar os detalhes do acordo, segundo a imprensa internacional.

“Tal como acolhemos doentes de cuidados intensivos de França, Itália e Montenegro, queremos agora ajudar Portugal nesta difícil situação”, acrescentou o chefe do executivo austríaco.

Esta é a segunda ajuda internacional que presta apoio a Portugal no combate à pandemia. Na quarta-feira, o Governo recebeu 26 profissionais de saúde alemães que irão operar numa nova unidade do Hospital da Luz, em Lisboa. Os oito médicos e 18 enfermeiros vieram acompanhados de 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e tantas camas hospitalares.