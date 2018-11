Automação de Marketing e Inteligência Artificial: a nova fronteira!

Cada cliente é único, com diferentes necessidades e expetativas. Os clientes mostram-nos isto a cada instante, através de tudo o que fazem… e tudo o que não fazem!

Todos nós sabemos quão desafiante é satisfazer os exigentes clientes de hoje em dia. As empresas estão a fazer o seu melhor para irem ao encontro das expetativas crescentes por experiências no momento, personalizadas e relevantes.

É assim claro que, aqueles que vão vencer neste novo mundo em que o cliente é rei são os que mudaram a sua aproximação de comunicações baseadas em volume e “one-size-fits-most”, para o envolvimento de segmentos de um, com experiências de elevado valor, que conquistam os corações e mentes dos seus clientes.

Os clientes ditam hoje as suas jornadas e experiências e definem o tom para as interações e envolvimento com as marcas. Mas estão as empresas conscientes de quão radicalmente as suas expetativas mudaram? Segundo vários analistas:

• 79% dos compradores apenas consideram as marcas que os compreendem e se preocupam com eles;

• 70% das experiências de compras são baseadas em como os clientes sentem que estão a ser compreendidos;

• 66% dos clientes esperam que as suas interações com as marcas sejam personalizadas.

Esta transformação só é possível através da utilização de Inteligência Artificial, para um envolvimento a um nível pessoal, mesmo numa escala massiva, onde a IA possibilita a análise de dados de clientes no momento, permitindo a entrega de experiências relevantes e conversações baseadas em verdadeiro valor percebido pelo cliente.

Para implementar corretamente esta estratégia é necessário escutar, aprender e envolver, através da combinação de automação, analíticas e inteligência artificial, a qual permita:

• Prever os programas certos de marketing, conteúdo e ofertas para as pessoas certas, baseados numa profunda e precisa compreensão dos seus interesses e necessidades;

• Personalizar com confiança, em escala, entregando as interações, experiência e conteúdos corretos, no momento e canal correto, para cada pessoa a ser envolvida;

• Desempenhar a níveis anteriormente impensáveis, auxiliados por previsão e personalização liderada por máquina, otimizando campanhas e experiências a uma taxa sem precedentes, liderando envolvimentos 1:1 no momento.

Estamos, neste momento, já a viver uma era de Humanos Aumentados.