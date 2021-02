Automóvel. Quais as marcas ‘premium’ mais vendidas em 2020 em Portugal?

O ministério do Ambiente deu ordens à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para promover os “procedimentos necessários à realização de uma avaliação ambiental”. No dia 27 de janeiro, o ministro do Ambiente anunciou que iria publicar o despacho, datado de Novembro, em Diário da República, depois de acusações de “falta de transparência” por parte do Bloco de Esquerda.