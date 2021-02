Autoridade da Concorrência autoriza compra da Aquapor pelos franceses da Saur

Os franceses da Saur já receberam luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC) para avançar com a aquisição da Aquapor, a companhia gestora dos sistemas de água e resíduos de Norte a Sul de Portugal e que controla concessões municipais. A decisão do organismo liderado por Margarida Matos Rosa foi conhecida na terça-feira.

​”Em 2 de fevereiro de 2020, o conselho de administração da Autoridade da Concorrência”, decidiu “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”, que envolve as duas empresas, “uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, de acordo com a nota publicada no site da AdC.

Em causa está uma operação de concentração, que consiste na aquisição do controlo exclusivo da Criar Vantagens, sociedade veículo que detém a totalidade do capital social da Aquapor, pela Saur International, holding do grupo francês Saur.

A Saur anunciou a aquisição da Aquapor, no dia 11 de janeiro. Desta forma, a companhia francesa que está incorporada no fundo sueco EQT, entra no mercado português através de uma empresa que já foi da estatal Águas de Portugal e que no final de 2020 foi disputada pela DST e pela Aqualia, do magnata mexicano Carlos Slim.

A Saur comprou a Aquapor à DST, num movimento negocial que ‘driblou’ o interesse da holding de Carlos Slim na empresa nacional. Após a Aqualia ter iniciado negociações com ABB – Alexandre Barbosa Borges e a Notablebalcony, duas empresas que em conjunto com a DST controlavam a Criar Vantagens (sociedade criada em 2008 para gerir 100% da Aquapor), a bracarense DST exerceu o direito de preferência e comprou à ABB – Alexandre Barbosa Borges e à Notablebalcony a totalidade do veículo que controla a Aquapor, tal como o Jornal Económico noticiou na sexta-feira, 8 de janeiro.

Ora, a Saur contornou essa disputa e negociou com a DST para comprar a Aquapor, empresa que até 2015 era detida pela estatal Águas de Portugal. Os valores do negócio não foram revelados.

A Aquapor controla a gestão de água e saneamento em 26 municípios portugueses, com 1,3 milhões de habitantes. Além de Portugal, a Aquapor está presente em Moçambique, Cabo Verde e Arábia Saudita.