Autoridade Marítima alerta para agravamento da agitação marítima na quinta-feira

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram hoje para o agravamento da agitação marítima no território continental de Portugal, com ondas até nove metros de altura, entre as 11:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Em comunicado divulgado na página da AMN na internet, a “previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições de agitação marítima em Portugal Continental, entre as 12h00” de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

A nota explicita que a ondulação, proveniente do Noroeste, “poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de nove metros”.

Por isso, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam a vigilância “no mar e nas zonas costeiras”, assim como a reduplicação de cuidados, como, por exemplo, o reforço da “amarração das embarcações atracadas e fundeadas”.