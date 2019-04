Autoridades francesas fizeram cópias de documentos de Rui Pinto, confirma advogado

As autoridades francesas fizeram cópias dos documentos de Rui Pinto, confirmou hoje em Lisboa William Bourdon, o advogado do informático na Hungria, no debate ‘A UE e a proteção dos denunciantes’ dedicado ao caso “Football Leaks.

William Bourdon, o advogado Rui Pinto na Hungria, também marcou presença neste debate em Lisboa e realçou que está “muito orgulhoso do Rui Pinto e muito feliz por o defender. Rui Pinto pertence ao clube dos ‘whistleblowers’ do século. Não teve qualquer interesse próprio nas suas descobertas e é considerado uma testemunha fulcral, por vários procuradores gerais na Europa. Não devia estar preso e estamos absolutamente convictos que no fim será absolvido de todas as acusações. Um dia será galardoado pelo seu trabalho. Rui Pinto está pronto e vai colaborar. Esta história está apenas a começar”, admitiu William Bourdon.

No que diz respeito à cooperação do informático português com as autoridades francesas, William Bourdon esclareceu que Rui Pinto “foi interrogado durante duas horas pelo procurador francês e que os procuradores de França e Bélgica, bem como outros procuradores europeus, querem vir a Portugal falar com Rui Pinto”.