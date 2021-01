Avaliação das casas aumentou em 65 euros ao longo de 2020

O valor médio da avaliação das casas fixou-se nos 1.156 euros\m2 em dezembro de 2020, o que significou um crescimento de 12 euros em relação ao mês anterior, de acordo com os dados do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 28 de janeiro.

Este valor representa em termos nacionais e comparando com dezembro de 2019, um aumento de 56 euros. A nível homólogo a taxa de variação situou-se nos 6,0%, em relação aos 6,3% de novembro. O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML) de 1,2%, enquanto a redução mais acentuada foi observada no Algarve, com -1,9%.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor médio das avaliações cresceu 6,0%, registando-se a variação mais intensa no Norte (6,4%) e a menor no Alentejo (1,0%).

Olhando para o valor médio dos apartamentos registou-se um aumento para os 1.266 euros/m2, mais 7,0% relativamente ao mês homólogo. Em termos nacionais e face a dezembro de 2019, verificou-se um aumento de 83 euros. O valor mais elevado foi observado no Algarve (1.525 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (864 euros/m2). O Norte apresentou o crescimento mais expressivo (9,0%) e o Alentejo o menor (2,1%).

Comparando com o mês anterior, o valor da avaliação subiu 1,1%, tendo o Norte e a Área Metropolitana de Lisboa apresentado a maior subida (1,4% ambos) e a Região Autónoma dos Açores a descida mais acentuada (-1,7%). O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 14 euros, para os 1.283 euros/m2, tendo os T3 subido 18 euros, para os 1.154 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 80,1% das avaliações de apartamentos realizadas em dezembro.

Analisando o valor médio das moradias, os dados mostram uma subida para os 957 euros/m2 em dezembro, o que representou um acréscimo de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A nível nacional e comparando com dezembro de 2019, a subida foi de 34 euros.

Os valores mais elevados observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (1.563 euros/m2) e no Algarve (1.545euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (800 euros/m2). A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento (9,1%), sendo que a única descida ocorreu no Alentejo (-0,1%).

Face ao mês anterior, o Norte apresentou o maior aumento (1,2%) tendo-se verificado a descida mais acentuada no Algarve (-3,1%). Comparando com novembro, os valores das moradias T2, T3 e T4, tipologias responsáveis por 89,1% das avaliações, atingiram os 920 euros/m2 (mais 19 euros), 941 euros/m2 (mais 22 euros) e 1.009 euros/m2

(mais 13 euros).

No mês em análise foram registadas 26.408 avaliações bancárias, mais 4,4% que no mesmo período do ano anterior. Destas, 16.862 foram de apartamentos e 9.546 de moradias. Em comparação com o mês de novembro foram consideradas menos 835 avaliações bancárias, o que correspondeu a uma descida de 3,1%.