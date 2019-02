Avaliação das casas em Portugal volta a atingir novo máximo

Depois de ter atingido um valor máximo em dezembro, a avaliação das casas para a compra de casa voltou a atingir um novo recorde em janeiro.

O valor médio de avaliação das casas realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação atingiu os 1.226 euros por metro quadrado em janeiro, o valor mais elevado desde janeiro de 2011, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este valor representa uma subida de seis euros face a dezembro de 2018, mantendo a tendência de subida que se verifica desde abril de 2017, altura em que este número se situava nos 1.110 euros por metro quadrado. Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 6,3%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 6,9% e 5,6%, respetivamente.

Já a taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações registou-se no Algarve (10,5%) e a menor no Região Autónoma da Madeira (3,4%).

Moradias

A avaliação bancária das moradias fixou-se nos 1125 euros por metro quadrado, com os valores mais elevados a registarem-se no Algarve (1.600 euros por metro quadrado) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.547 euros por metro quadrado), com a zona Centro a registar o valor mais baixo (966 euros por metro quadrado).

Face a dezembro de 2018, o Alentejo teve o maior aumento (2,6%), enquanto a Região Autónoma da Madeira observou a maior diminuição (1,6%). Em termos homólogos, o Algarve foi quem mais cresceu (11,0%) e a maior quebra verificou-se na Região Autónoma da Madeira (2,8%).

Apartamentos

Por sua vez o valor médio da avaliação bancária nos apartamentos foi de 1.288 euros por metro quadrado em janeiro. O valor mais elevado foi na região do Algarve (1.597 euros por metro quadrado ) e o mais baixo no Alentejo (1.014 euros por metro quadrado).

Comparado com dezembro de 2018, a Área Metropolitana de Lisboa registou a maior subida (0,9%) e a Região Autónoma dos Açores a maior descida (6,0%). Em termos homólogos, o Algarve observou o crescimento mais significativo (10,3%) e a Região Autónoma dos Açores foi a única a descer (1,0%).