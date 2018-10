Avanços para substituir o NAFTA dão força a Wall Street

Ler mais

As principais bolsas norte-americanas abriram esta segunda-feira em alta depois de os Estados Unidos e o Canadá terem chegado a um novo acordo comercial, que também inclui o México e vai substituir o atual Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). As fabricantes automóveis estão entre as ações que mais beneficiam, com destaque para a Tesla que reage às notícias internas do fim de semana.

“O que quer que seja positivo para o comércio sempre impulsionou os mercados portanto não é surpreendente assistir a este salto”, disse Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab em Austin, à agência Reuters. Acrescentou que a reação do mercado a estes desenvolvimentos é relativamente curta, mas a economia no mercado é muito forte e as preocupações sobre questões comerciais eram o único impedimento a que o mercado subisse.

Na abertura de Wall Street, o índice industrial Dow Jones avança 0,69% para 26.640,17 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganha 0,57% para 2.935,50 pontos e o tecnológico Nasdaq sobe 0,65% para 8.098,48 pontos. Entre do setor automóvel, as ações da General Motors valoriza 1,93% para 34,32 dólares e as da Ford 1,35% para 9,38 dólares.

A proposta de substituição do NAFTA envolve um mais fácil acesso dos norte-americanos ao mercado de laticínios do Canadá e um novo teto para as exportações de automóveis para aquele mercado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há muito que considerava o acordo Nafta negativo para o seu país, mas as negociações pareciam bloqueadas dado que o Canadá não via motivos para alterações.

”O Canadá e os Estados Unidos chegaram a um acordo, ao lado do México, sobre a modernização dos seus compromissos comerciais para o século XXI: o acordo entre Estados Unidos e México e Canadá”, que se chamará USMCA, disse o representante de Comércio dos Estados, Robert Lighthizer, e a chanceler canadiana Chrystia Freeland, numa declaração conjunta, adianta ainda a BBC.

Mudanças nos boards da Tesla e GE agradam investidores

A par da questão comercial, os investidores estão a aplaudir mudanças nos boards de duas importantes empresas: a Tesla e a General Eletric.

Depois de a SEC ter decidido processar o CEO da Tesla por fraude, as duas partes chegaram no sábado a um acordo que implica o pagamento de uma multa de 40 milhões de dólares (metade de Musk e a outra da Tesla). Elon Musk irá manter-se no cargo de CEO da Tesla, mas terá de encontrar um chairman independente para o substituir nesse cargo. Após um disparo do valor na pré-abertura do mercado, os títulos seguem a ganhar 15,76% para 306,49 dólares.

Lawrence Culp foi no nomeado chairman e CEO da General Eletric, substituindo John Flannery e a empresa anunciou que prevê registar uma imparidade de 23 mil milhões de dólares na unidade Power. “Com isto a GE espera falhar os objetivos de lucros e free cash flow para 2018”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados do MTrader, Millennium bcp.

Sublinhou, no entanto, que “os investidores respondem positivamente à entrada de um novo líder, onde se espera que seja capaz de revitalizar a empresa”. As ações da General Eletric valorizam 11,82% para 12,62 dólares.

No mercado cambial, a divisa norte-americana aprecia-se 0,06% contra o euro para 1,1597 dólares e 0,23% face à par japonesa para 113,93 ienes. Em sentido contrário, a moeda deprecia-se 0,25% contra a libra para 1,3064 dólares. A yield das Treasuries a 10 anos sobe 0,93 pontos base para 3,0705%.