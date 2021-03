Avenue investe 57 milhões de euros em novo projeto no Porto

A Avenue investiu 57 milhões de euros no seu mais recente projeto designado como ‘Bonjardim’, localizado na Baixa do Porto, revela em comunicado a promotora imobiliária portuguesa esta terça-feira, 2 de março.

Este empreendimento conjuga habitação, retalho e uma unidade hoteleira, que ficará a cargo do parceiro hoteleiro deste projeto a “The Student Hotel”. O início da comercialização está previsto para o próximo mês de abril, estando a conclusão do edifício prevista para o terceiro trimestre de 2022.

O ‘Bonjardim’ surge integrado no segmento da reabilitação urbana, com a renovação quase integral do quarteirão D. João I com a construção de cinco novos blocos de edifícios. A parte residencial do projeto conta com 93 apartamentos, com tipologias de T0 a T4, de 35 m2 a 192 m2, com uma área bruta de construção de 28.032 m2 acima do solo, dos quais 13.244 m2 são destinados a habitação, estando 2.339 m2 destinados ao parceiro hoteleiro como “branded residences”.

A parte do retalho fica situada nos pisos térreos e tem 16 lojas com 3.560 m2 no total. O projeto inclui ainda uma unidade hoteleira de 4 estrelas de 11.228 m2 e com aproximadamente 280 quartos. Para este projeto está também prevista a criação de uma praça central de utilização pública, no interior do quarteirão, com 2.502 m2, sendo uma das zonas ajardinadas.

Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue, salienta que “o ‘Bonjardim’ é uma oportunidade única para requalificar um quarteirão importante do centro do Porto e contribuirá para a dinamização da Rua Sá da Bandeira e da Praça do D. João I. Este projeto, que está há várias anos para ser desenvolvido, trará uma diversidade de usos importante para o centro da cidade. A Avenue reforça assim o seu investimento no Porto, após o Aliados 107 e o V Porto”.

O negócio realizado com a AF Portfolio Imobiliário e a Imopromoção, fundos imobiliários geridos pela Interfundos, tendo sido assessorado pela consultora JLL.

Gonçalo Santos, Head of Development da JLL, refere que este projeto “é uma oportunidade única para desenvolver de raiz um empreendimento que vai criar uma nova centralidade habitacional e de serviços no casco histórico do Porto e, como tal, fazendo deste um dos mais apetecíveis projetos para promoção imobiliária disponíveis no mercado. Não surpreende, por isso, que ao longo deste tempo tenhamos sentido um elevado interesse do lado dos investidores, o que se refletiu num processo de venda fortemente competitivo que nos deu uma enorme satisfação acompanhar”.

Além de atuar no mercado Porto, a Avenue está também presente em Lisboa, contando no seu portefolio com doze ativos que representam um volume de investimento de 605 milhões de euros.