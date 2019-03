O avião da Cruz Vermelha Portuguesa já aterrou em Moçambique. O avião fretado pela instuição já aterrou na cidade da Beira carregado de ajuda humanitária, avança a RTP esta segunda-feira, 25 de março.

O Boeing 767 da Euro Atlantic partiu do aeroporto militar de Figo Maduro em Lisboa pelas 23:45 de domingo, com 20 médicos, enfermeiros e psicólogos da Cruz Vermelha Portuguesa e Médicos do Mundo.

A bordo seguiram 35 toneladas de ajuda humanitária, incluindo um hospital de campanha com sete módulos e geradores, mais 15 toneladas de medicamentos e também, a pedido do embaixador, 500 quilos de fibra ótica para comunicações, segundo a Cruz Vermelha. Esta operação contou com um total de 50 voluntários de diversas organizações.

Na madrugada esta segunda-feira aterraram em Lisboa os sete portugueses repatriados de Moçambique afetados pelo ciclone Idai, que provocou 447 vítimas mortais, com um total de 794 mil pessoas afetadas pelo ciclone Idai.

Segundo o Governo português não existem cidadãos portugueses entre as 447 vítimas mortais na sequência da passagem do ciclone Idai. “A boa notícia é que continuamos sem nenhum registo de portugueses entre as vítimas, que infelizmente, como sabem, são na ordem das centenas, registadas e confirmadas oficialmente”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva no aeroporto de Figo Maduro na madrugada de segunda-feira antes da chegada dos portugueses repatriados.