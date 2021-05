Aviões da Airbus podem ter nova fuselagem criada em Portugal. Conheça o Projecto Gavião

De acordo com fonte oficial da transportadora, o “ritmo do acerto de contas entre as empresas pressupõe que a dívida relativa aos adiantamentos já feitos pela TAP à Groundforce não ficará totalmente saldada antes do final do mês de julho”, sendo que, acrescenta, “no final de maio, o valor previsto a abater à dívida existente é de cerca de 1,6 milhões de euros”.