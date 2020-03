Aviva Investors e Capital Strategies anunciam acordo de distribuição para Espanha, Portugal, Brasil e Uruguai

A Aviva Investors anunciou esta quarta-feira, 4 de março, a celebração de uma parceria com a empresa de distribuição sediada em Madrid, Capital Strategies Partners (CSP), para a venda de soluções de investimento a clientes em Espanha, Portugal, Brasil e Uruguai.

A CSP, que conta com cinco mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) em ativos sob intermediação, vai gerir a distribuição de soluções de crédito, ações, liquidez, multiativos e ativos imobiliários da Aviva Investors através dos canais grossista e institucional. Este acordo integra também a cobertura geográfica da Aviva Investors na Península Ibérica e na América Latina, “complementando uma parceria existente com a Excel Capital, que representa a Aviva Investors em mercados institucionais no Chile, Peru e Colômbia”, indica o documento.

Paolo Sarno, responsável pelo Sul da Europa, Aviva Investors, acredita que “este acordo será transformador, proporcionando à Aviva Investors uma área de cobertura para promover as nossas soluções de investimento em alguns dos mercados mais entusiasmantes do mundo”, isto porque “a combinação da possibilidade de aumentar património pessoal e algumas das mais inovadoras reformas de poupanças a longo prazo tornam a região extremamente atrativa”.

Por sua vez, Daniel Rubio, Diretor Executivo da Capital Strategies Partners, salienta que “a sólida oferta de investimento, gestão de ativos, património de seguros e liderança em investimento responsável da Aviva Investors serão muito atrativos para os clientes destes mercados”.