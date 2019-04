Azeite do Alentejo quer seduzir mercados da Escandinávia

O CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo continua à procura de novas geografias para aumentar o número de consumidores de azeite português em todo o Mundo e, desta vez, voa para a Dinamarca e Suécia para “promover, junto dos seus exigentes consumidores, as qualidades do ‘ouro verde’ português”.

“Os dinamarqueses chamam-lhe ‘olivenolie’, os suecos ‘olivolja’ e, cada vez mais, o azeite faz parte do cabaz alimentar dos consumidores escandinavos”, destaca um comunicado do CEPAAL, que representa 28 produtores de azeite do Alentejo.

O mesmo documento acrescenta que “esta vasta ação de promoção compreende, em cada um dos países, provas técnicas e um jantar de harmonização com distribuidores, retalhistas, jornalistas e ‘chefs’, assim como degustações com consumidores locais, em lojas ‘delicatessen’ de Copenhaga e Estocolmo – nos dias 30 de abril e 2 de maio, respetivamente”.

“Verde ou maduro? Muito ou pouco picante? Estas vão ser algumas das questões colocadas a dinamarqueses e suecos, consumidores exigentes, com elevado poder de compra e cada vez mais disponíveis para experimentarem os sabores e produtos da dieta mediterrânica. A título de exemplo, em 2016, o consumo de azeite na Suécia atingiu um quilo per capita, cinco vezes mais do que dez anos antes – embora este possa parecer um valor modesto para os consumidores portugueses, cujo consumo per capita de azeite ronda sete quilos”, destaca o comunicado do CEPAAL.

Mariana Teles Branco, responsável de ‘marketing’ e qualidade do CEPAAL, observa que “com uma gastronomia que utiliza laticínios como base, os consumidores nórdicos só agora estão a descobrir os benefícios do consumo do azeite”.

“Cada vez mais, estão a importar os hábitos alimentares da Europa do Sul, pelo que este é o momento certo para lhes dar a conhecer o melhor azeite do Alentejo, região responsável por cerca de 80% da produção nacional. Acreditamos que, no futuro próximo, a Dinamarca e a Suécia serão mercados muito importantes para o azeite do Alentejo”, salienta aquele responsável.

Em Copenhaga, no dia 30 de abril, a prova técnica para jornalistas e a ação de degustação aberta ao público vão ter lugar, entre as 11h e as 16h, na loja Stigs Oliven, no principal mercado da capital dinamarquesa, Torvehallerne KBH, conhecido pela qualidade e diversidade da sua oferta.

Já a promoção junto de distribuidores e profissionais irá decorrer na Residência da Embaixadora de Portugal na Dinamarca, Rita Laranjinha, que será a anfitriã de um jantar que terá assinatura do ‘chef’ dinamarquês Jesper Witt Paustin e inspiração mediterrânica, além de harmonizado com os azeites alentejanos.

Em Estocolmo, no dia 2 de maio, as ações com a imprensa e os consumidores suecos vão decorrer na mercearia ‘gourmet’ Stockholm Ost & Chark, na pequena ilha de Södermalm, no centro da capital sueca, entre as 11 h e as 16h. O evento profissional irá decorrer ao final da tarde no Hotel At Six, de cinco estrelas. O embaixador português na Suécia, Henrique Silveira Borges, estará presente.

“Depois de ações de promoção nos Estados Unidos, Canadá, e Alemanha, ao longo dos últimos dois anos, chega a hora dos mercados escandinavos. A Dinamarca e Suécia foram identificados pelos produtores associados do CEPAAL como mercados estratégicos de exportação.

Em 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Portugal exportou 454 mil euros de azeite para aquele país, o que equivale a apenas 0,08% do total das exportações portuguesas de azeite (perto de 579 milhões de euros)”, destaca o comunicado do CEPAAL.

Segundo esta entidade, as iniciativas de promoção na Dinamarca e na Suécia inserem-se no projeto de internacionalização ‘Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos’, “com o qual o CEPAAL pretende reforçar a estratégia de promoção externa e dar a conhecer o Azeite do Alentejo e as empresas produtoras a novos mercados”.

“A intenção é contribuir para o aumento das exportações, dar visibilidade coletiva ao produto, dinamizar a economia da região e conferir maior competitividade ao setor”, garante o CEPAAL.

O projeto é cofinanciado pelo Alentejo 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo. O investimento total é de 320.682 euros, dos quais 256.546 euros são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).