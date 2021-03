BA Glass, BPI e CaixaBank, lançam programa de papel comercial de 75 milhões de euros

A empresa de vidros BA Glass uniu-se ao BPI e CaixaBank no lançamento de uma operação de financiamento sustentável, que prevê o investimento de 75 milhões de euros através de um programa de papel comercial. Uma parte do financiamento está indexada ao desempenho do grupo vidreiro em dois indicadores – consumo de água e emissões de dióxido de carbono (CO2) no processo de produção.

O BPI e o CaixaBank foram os assessores da BA Glass na estruturação da operação de financiamento sustentável. A operação está alinhada com as condições estabelecidas pelos Princípios de Crédito Ligados à Sustentabilidade (“Sustainability Linked Loan Principles 2019”), tendo obtido uma avaliação positiva da empresa de consultoria independente especializada Vigeo Eiris.

Os indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) correspondem a critérios de avaliação das práticas das empresas no que respeita ao ambiente, à dimensão social e às regras de governação.

Com esta operação, a BA Glass pretende ligar a sua política de sustentabilidade aos objetivos financeiros. O grupo de produção de vidro de embalagem pretende consolidar-se com uma das empresas com maior compromisso ao nível das soluções de financiamento sustentáveis.

Por sua vez, o BPI visa cimentar a sua posição como um dos líderes no mercado português em emissões sustentáveis, reforçando o posicionamento do Grupo CaixaBank como uma das referências em “Sustainable Finance” a nível internacional. Refira-se que o Grupo CaixaBank, posicionou-se como o 5º Banco europeu e 9º global em empréstimos verdes e sustentáveis segundo o ranking ‘Top Tier’ da Refinitiv.