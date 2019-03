Bairro da Jamaica: PSP instaura dois processos disciplinares

A PSP instaurou dois processos disciplinares no âmbito dos acontecimento ocorridos no Bairro da Jamaica, a 20 de janeiro, segundo comunicado divulgado esta sexta pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

“O processo de inquérito sobre os acontecimentos ocorridos no Bairro Jamaica, a 20 de janeiro, foi elaborado pela PSP, tendo sido concluído a 22 de março de 2019”, explica o MAI. “Desse processo resultou a instauração de dois processos disciplinares por despacho do Diretor Nacional da PSP”, acrescenta.

O MAI explica ainda a prorrogação da instrução do inquérito por 15 dias úteis, “com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo”.

A PSP tinha um inquérito a decorrer sobre os incidentes ocorridos em 20 de janeiro entre a PSP e residentes neste bairro e o uso da força policial.

(Atualizado às 18h26)