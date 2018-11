Balsemão cria “Encontros de Cascais”, um grupo de Bilderberg à portuguesa

O ex-primeiro ministro e empresário Francisco Pinto Balsemão criou um fórum de pensamento estratégico chamado “Encontros de Cascais”, um grupo de Bilderberg à portuguesa, revela o “Público” na edição desta sexta-feira, 9 de novembro.

O fundador do grupo Impresa saiu do conselho diretor do verdadeiro grupo de Bilderberg em 2015 e optou por fundar um clube restrito semelhante no país, cuja primeira sessão acontece ainda em novembro, de acordo com a mesma pública

Segundo adiantou fonte próxima de Francisco Pinto Balsemão ao jornal, figuras como o CEO da Impresa, Francisco Pedro, a presidente do grupo Amorim, Paula Amorim, as presidentes da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Champalimaud, Isabel Mota e Leonor Beleza, estão entre os convidados.

Também António Ramalho, Carlos Gomes da Silva, Vasco de Mello, Pedro Penalva, Carlos Carreiras e António Lagartixo figuram na lista de personalidades.