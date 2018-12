Banco Best no Porto a promover a literacia financeira

O Banco Best vai dar início a um ciclo de três seminários com o objetivo de promover a literacia financeira dos investidores, anuncia o banco online do Grupo Novo Banco.

As três Best Trading Talks vão decorrer no Porto, em Aveiro e Lisboa, e arrancam hoje, dia 5 de dezembro, às 17h30, no HF Ipanema Porto.

“Com o mote “Maior Conhecimento, Melhor Investimento”, os seminários Best Trading Talks pretendem ser uma fonte de informação global sobre o mercado de capitais, orientados para promover junto dos investidores mais e melhores competências para que possam fundamentar as suas decisões de investimento”, lê-se na nota.

“Quem quer investir, de forma profissional e especializada, informada e esclarecida, passa a ter acesso a técnicas e ferramentas que permitem diversificar carteiras num contexto de volatilidade, estar por dentro dos critérios de obrigações e suas metodologias de negociação, conhecer a nova ferramenta “Sinais de Transação”, entre outras dimensões relevantes”, diz ainda o banco.