Banco CTT começou a cobrar anuidades

Quando o Banco CTT foi criado, apresentou-se como um banco zero, ou seja, sem anuidades e sem comissões. No entanto, o preçário que entrou em vigor na passada segunda-feira, 24 de fevereiro, anuncia algumas mudanças, nomeadamente o pagamento de certos serviços.

Com o novo preçário para 2020, o Banco CTT vai começar a cobrar a emissão de cartões de débito (multibanco), cujo valor se via fixar em 15 euros, sendo que o cartão multibanco provisório vai ter um custo de cinco euros. A este valor acresce também os 4% do imposto de selo.

A disponibilização do cartão de crédito neste banco tem isenção de pagamento para os titulares, sendo que a substituição do cartão tem um custo de 15 euros, ao qual acresce o imposto de selo de 4%.

No caso dos levantamentos ao balcão, o cliente passa a pagar 4,50 euros a partir do segundo levantamento bancário, ao qual acresce 4% do imposto de selo. O depósito igual ou superior a 100 moedas passa a ter um preço fixo de cinco euros e a alteração de titularidade tem agora um custo de sete euros.

Apenas as contas de serviços mínimos bancários tem isenção de pagamento das comissões, denota o preçário que entrou em vigor na passada segunda-feira.