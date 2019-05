Banco CTT oficializa compra da 321 Crédito por 100 milhões

O Banco CTT, detido a 100% pelos CTT – Correios de Portugal, oficializou esta quinta-feira a compra da 321 Crédito, por um preço inicial de 100 milhões, que foi liquidado em numerário no passado dia 22 de abril.

No comunicado divulgado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, os CTT informaram que o Banco CTT “concluiu hoje a aquisição da totalidade do capital social da 321 Crédito, por um preço inicial de 100 milhões de euros, liquidado em numerário”.

Contudo, tal como havia sido divulgado no anúncio da aquisição da 321 Crédito em julho de 2018, o preço final da transação poderá ser superior porque “está ainda sujeito a um mecanismo de ajustamento de preço com vista a refletir a variação do capital regulatório, até 31 de março de 2019” e “cujo valor se espera vir a ser coerente com guidance já comunicado ao mercado e liquidado durante o segundo trimestre de 2019”.

Isto é, entre a dada do anúncio da operação, em julho de 2018, e 31 de março deste ano, a 321 Crédito continuou em operação, gerando valor, o que terá de ser tido em consideração para o ajuste do preço final.

No ano passado, tal como consta do comunicado, a 321 Crédito, “evidenciou um forte crescimento”, apresentando lucros de 8,1 milhões de euros.

Em igual período, a 321 Crédito aumento o financiamento para compra de automóveis usados em 33% , que cresceu para 177 milhões de euros, o que reflete uma cota que mercado de 10%. A 321 Crédito terminou o ano de 2019 com uma carteira de crédito líquida de 360 milhões.

Esta transação é relevante para a operação do Banco CTT, na medida em que a instituição bancária pretende que a integração da 321 Crédito no seu balanço permita “contribuir positivamente para o EBITDA dos CTT já em 2019 e atingir o resultado líquido positivo em 2020”.

Recorde-se que o Banco CTT procedeu a um aumento de capital no valor de 110 milhões de euros no passado dia 26 de abril. Assim, o capital do banco passou para 266,4 milhões.