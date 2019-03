Banco de Empresas Montepio vai ser inaugurado a 4 de abril

O Montepio inaugura no próximo dia 4 um banco que servirá as pequenas e as médias empresas, com uma oferta que vai além do crédito bancário, anunciou hoje o presidente do Conselho de Administração, Carlos Tavares.

O Banco de Empresas Montepio (BEM) “será formalmente inaugurado no dia 4 de abril e, a partir daí, será desenvolvido de forma a que, ao longo deste ano, estará completamente operacional”, explicou Carlos Tavares aos jornalistas, em Viseu.

O responsável considerou que o BEM irá preencher uma lacuna, sendo “um banco voltado para as empresas, que lhes ofereça todos os serviços que não sejam apenas o crédito bancário”.

Segundo Carlos Tavares, “hoje os bancos essencialmente têm procurado as empresas para lhes oferecer crédito”, mas elas precisam de mais serviços.

“Precisam de serviços de aconselhamento, precisam de capital, precisam de procura de parceiros de informação. Tudo isso este banco lhes vai trazer”, garantiu.

Hoje, Carlos Tavares esteve em Abraveses, no concelho de Viseu, a inaugurar o primeiro balcão de proximidade e conveniência do Banco Montepio.

“Tudo isso vai constituir uma nova forma de estar do Banco Montepio relativamente às empresas portuguesas e às famílias”, sublinhou aos jornalistas.