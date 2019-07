Banco de Portugal assinou protocolo com o Governo para promover serviços mínimos bancários

O Banco de Portugal e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vão trabalhar em parceria para promover os serviços mínimos bancários junto dos cidadãos, anunciou o banco central em comunicado. O protocolo de cooperação entre estas duas entidades foi assinado na tarde desta sexta-feira, dia 26 de julho, pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e pelo Governador do Banco de Portugal.

“O protocolo agora celebrado prevê a realização de iniciativas conjuntas de promoção e de divulgação dos serviços mínimos bancários, incluindo por intermédio dos serviços de atendimento ao público da Segurança Social e do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, que são interlocutores dos cidadãos destinatários dos serviços mínimos bancários”, diz o BdP que acrescenta que em cumprimento das regras de acessibilidade, “serão disponibilizados materiais em Língua Gestual Portuguesa e em Braille”.

O protocolo de cooperação prevê também que o Banco de Portugal realize ações de formação para os colaboradores do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, do Instituto da Segurança Social, do IEFP e do Instituto Nacional para a Reabilitação, em particular para os colaboradores que têm contacto direto com o público.

A importância de divulgar os serviços mínimos bancários e de promover a literacia financeira é reconhecida pelo Governo e pelo Banco de Portugal, “que têm realizado iniciativas conjuntas neste domínio, como foi a celebração de um acordo, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, para a inclusão de conteúdos de formação financeira nos cursos de formação profissional de adultos e jovens do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, acrescenta o comunicado.