Banco Europeu de Investimento apresenta instrumentos financeiros para investir em África

O Banco Europeu de Investimento vai apresentar esta quarta-feira (27 de fevereiro), no Centro Cultural de Belém, as opções de instrumentos financeiros de que dispõem empresas europeias para investirem nos países ACP, a associação que reúne nações de África, das Caraíbas e do Pacífico. A conferência “Financing Investment in Africa”, organizada em parceria com a CIP – Confederação Empresarial de Portugal e a SOFID – Sociedade para o Desenvolvimento do Financiamento, contará com a presença de António Saraiva e Marta Mariz, bem como porta-vozes do BEI, das Nações Unidas, da Mota-Engil África, da EDP Internacional ou da DG-DEVCO.

