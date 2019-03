Banco Goldman Sachs deixa cair fato e gravata

O quinto maior banco dos Estados Unidos anunciou um novo código de vestuário, segundo o Financial Times. Depois de, em 2017, ter permitido que a equipa de informática se começasse a vestir de forma mais informal, o Goldman Sachs alargou o ‘dress-code’ flexível aos restantes 36 mil funcionários.

O grupo financeiro enviou um comunicado interno, assinado pelo presidente executivo David Solomon, dando a conhecer as novas regras de vestuário. Os fatos, que antes eram obrigatórios, passam a ser opcionais, nesta que é uma tentativa de “atualizar as políticas conservadoras” do banco e de alcançar um ambiente de trabalho mais casual, com menos exigências visuais.

Outro dos objetivos é atrair funcionários mais jovens e colocar o Goldman Sachs em pé de igualdade com a concorrência. O grupo JP Morgan Chase, por exemplo, começou a aliviar as regras de vestuário em 2016.

Apesar da nova política, o memorando apela ao bom senso dos funcionários na hora de vestir.