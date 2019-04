Bancos avançam com processo contra Joe Berardo para liquidar dívida de 980 milhões

O BCP, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novo Banco vão avançar com um processo judicial em conjunto contra o empresário Joe Berardo, por forma a tentar liquidar uma dívida de 980 milhões de euros, escreve esta segunda-feira o jornal “Correio da Manhã”.

Em causa está a dívida que o comendador terá para com estas entidades bancárias, sendo que a decisão de avançar para a via judicial foi tomada depois de no início deste ano o derradeiro acordo para a liquidação dos créditos ter caído por terra.

De acordo com o “CM”, a proposta apresentada pelos três bancos tinha como base central a Fundação Berardo e a coleção de obras de arte, implicava que os bancos aceitassem um perdão considerável da dívida do empresário madeirense e era considera de alguma complexidade financeira.

A maior fatia desta dívida pertence ao BCP e à CGD, com o Novo Banco a ter apenas uma pequena parcela dos 980 milhões de financiamento. Segundo o “CM” a estratégia jurídica dos bancos passará por demonstrar que Joe Berardo é o último beneficiário de empresas que estão na sua esfera, mas não há memória de um processo idêntico em Portugal.

O empresário foi entretanto chamado a apresentar um aval pessoal de 38 milhões de euros na CGD, mas alguns relatos da comissão de inquérito admitiram a possibilidade de esse aval nunca ter sido efetivado.