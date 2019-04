Bank of America apresenta resultados mistos, com lucros a subirem e receitas a cairem

O lucro do Bank of America sobe 5,8% no primeiro trimestre para 6,87 mil milhões de dólares, mas a receita cai. O resultado por ação (EPS) ajustado (excluindo efeitos não recorrentes) é de 0,71 dólares e supera os 0,66 dólares esperados pelo consenso.

O banco viu a margem financeira acelerar (subiu 5%, para 12,38 mil milhões de dólares) apesar da queda do produto bancário que totaliza 23 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 23,2 mil milhões esperados.

A menor volatilidade dos mercados de capitais fez as receitas dos bancos dos EUA recuar durante o primeiro trimestre. Enquanto isso, preocupações sobre uma possível recessão no país levaram famílias e empresas a serem mais cautelosas para se endividarem. Isso deixou os bancos dependentes do cortes de custos para ampliar o lucro.

O segundo maior banco dos Estados Unidos em ativos viu as receitas com operações de corretagem caírem 17%. A receita com operações com ações caiu 22% e as receitas de renda fixa caíram 8%.

A receita, líquida de despesas com juros, caiu de 23,1 mil milhões para 23 mil milhões de dólares no período, ficando abaixo dos 23,3 mil milhões de dólares esperados por analistas.