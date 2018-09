Bankinter incorporado no Dow Jones Sustainability Index

Ler mais

O Bankinter entrou no índice bolsista Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o mais representativo em matéria de sustentabilidade. O Bankinter deixa assim a versão europeia do índice para passar a integrar a versão mundial e passa a ser reconhecido internacionalmente como um dos bancos mais sustentáveis do mundo.

Para Pedro Guerrero, presidente do Bankinter e presidente do Comité de Sustentabilidade do banco, a entrada da instituição bancária no DJSI “é um grande orgulho” e “significa entrar na lida das entidades internacionais com maior responsabilidade empresarial”, lê-se no comunicado do banco.Além disso, o marco “representa um prémio ao trabalho e ao esforço de todos os que forma parte do Bankinter que crêem firmemente no desenvolvimento da atividade do banco com critérios de sustentabilidade e de responsabilidade empresarial”.

De acordo com uma análise daquele índice bolsista, que analisou 201 entidades, o Bankinter encontra-se dentro da lista dos 27 bancos mais sustentáveis do mundo, com uma pontuação de 82 em 100. Entre os aspetos mais valorizados pela administração do banco, a gestão do Bankinter destaca, entre outros, a segurança da informação e a cibersegurança, o desenvolvimento do capital humano, a atração e retenção de talento e a estabilidade financeira e a estratégia fiscal.

Em 2016, o conselho da administração do Bankinter aprovou o último plano de sustentabilidade em janeiro de 2016 , que é constitui un programa plurianual da gestão da sustentabilidade. A concluir-se em 2020, o plano de sustentabilidade abarca as dimensões económica, social e ambiental e integra-se dentro do modelo estratégica da instituição bancária.