Bankinter lança Crédito Multilinha para Empresas

O Bankinter lançou o Crédito Multilinha,”um produto que permite às empresas o acesso a diversas soluções de financiamento através de um único contrato e com um limite global de crédito”, revela o banco.

O banco quer dar às empresas maior flexibilidade e rapidez, e permitir aceder de forma simplificada ao crédito, “de forma a responder às suas necessidades correntes de tesouraria e de financiamento futuro”.

“O Crédito Multilinha permite às empresas a gestão integrada de um limite global de crédito, ao agregar vários produtos de crédito comercializados individualmente pelo Bankinter num só contrato, de acordo com as suas necessidades, através da plataforma online do Bankinter Empresas”, diz a instituição.

“As empresas podem ainda consultar informação actualizada do seu Crédito Multilinha, nomeadamente o montante e o nível de utilização de crédito associado a cada produto, bem como efectuar alterações à distribuição do limite global de crédito pelos vários produtos, sem depender de nova aprovação”, explica o Bankinter que se assume como “banco com matriz empresarial”.