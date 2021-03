Banqueiros do Goldman Sachs pedem redução da carga horária semanal

Os banqueiros do Goldman Sachs apresentaram um conjunto de lamentações dos recém-contratados que pediram ao banco para limitar a carga de trabalho a um máximo de 80 horas. Entre uma carga horária atual de 100 horas semanais, os signatários dão conta ainda de uma condição mental e física em declínio e fortes probabilidades de abandonar um cargo no banco mais cedo do que previsto.

De acordo com a notícia avançada pela “Bloomberg”, esta sexta-feira, as reclamações apuradas num inquérito já foram comunicadas à gerência que se prepara paraadotar novas medidas no futuro, incluindo abdicar de alguns negócios para ajudar a diminuir a carga de trabalho.

Wall Street é há muito a indústria preferida daqueles que conseguem tolerar longas horas de trabalho, porém, as queixas de dificuldades em conjugar a vida pessoal com a profissional, devido à elevada carga horária, tem vindo a ganhar mais relevância à medida que os novos gestores e executivos séniores do sector avançam com novos recrutamentos e estratégias de retenção de talento.

“Reconhecemos que nosso pessoal está muito ocupado, porque os negócios estão fortes e os volumes estão em níveis históricos”, disse Nicole Sharp, porta-voz do Goldman Sachs à agência. “Depois de um ano de Covid-19, as pessoas estão compreensivelmente sobrecarregadas e é por isso que estamos a ouvir as suas preocupações e a tomar várias medidas para resolvê-las”, garantiu.

Nas conclusões do inquérito, os analistas sugerir apresentaram um conjunto de soluções para o banco, como adotar um regime de 80 horas de trabalho semanais e evitar pedir alterações de última hora em apresentações para reuniões com clientes.