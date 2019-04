Bastonário dos Economistas explica “Como Ser Competitivo” em Viseu

O bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho, vai ser o orador principal da conferência “Como Ser Competitivo”, no âmbito do Fórum PME Global, que vai decorrer na tarde da próxima quinta-feira, 4 de abril, na Pousada de Viseu. “Internacionalização como chave do desenvolvimento e competitividade na região” é o tema da comunicação do evento organizado pela Ordem dos Economistas e pelo Grupo Ageas Portugal.

As ligações entre o tecido empresarial viseense e as exportações serão discutidas, tendo a organização sublinhado que as 14 principais empresas que operam no distrito têm um volume de negócios conjunto de 1590 milhões de euros. Também “empresarialmente dinâmico” é o contributo de setores ligados à construção automóvel e indústria de componentes, à indústria farmacêutica e às indústrias produtivas agrícolas.

Depois da intervenção de Rui Leão Martinho e de uma palestra sobre “Prevenção e gestão do risco como chave da eficiência do negócio”, a cargo da diretora técnica do Grupo Ageas Portugal, Carmo Oliveira, vai haver uma mesa-redonda com os empreendedores viseenses Pedro Lopes (Infinite Book), Victor Pinto (Queijaria Flor da Beira) e Cristina Fernandes (Labesfal), moderada pelo jornalista Camilo Lourenço.