BBVA e BA Glass lançam emissão de Papel Comercial Sustentável

O BBVA e a BA Glass [ex-Barbosa e Almeida] lançaram uma emissão de Papel Comercial ESG (Environmental, Social, and Governance) no montante de 75 milhões de euros.

Em comunicado, o banco explica que vai assim reforçar a sua posição como um dos principais parceiros da BA Glass no seu contributo para redução das alterações climáticas, nomeadamente nos seus objetivos da preservação e respeito pelo ambiente e na prevenção da poluição.

O BBVA assessorou a BA Glass em todo o processo de certificação, permitindo à BA Glass “posicionar-se na vanguarda dos financiamentos sustentáveis no sector”.

A BA Glass compromete-se a cumprir com dois indicadores chave de performance (KPI) durante a vida do Programa de Papel Comercial. Compromete-se a reduzir o consumo de água (water consumption) e as emissões de CO2 nos próximos anos, permitindo o alinhamento deste financiamento com o Princípios de Sustentabilidade da LMA (Associação do Mercado de Empréstimos).

“Trata-se de uma operação sustentável porque as condições de financiamento estão vinculadas ao cumprimento dos níveis estabelecidos para cada indicador em cada ano. Os indicadores e a sua performance foram certificados pela agência meio ambiental Vigeo Eiris”, lê-se no comunicado.

A BA Glass assume um compromisso em linha com os objetivos 9.4: “até 2030 as indústrias deverão adaptar-se de maneira a serem mais sustentáveis, incrementando a utilização eficiente dos recursos naturais, incorporando tecnologias limpas no processo produtivo, com todos os países tomarem medidas de acordo com as suas possibilidades”.

“Esta operação é uma demonstração relevante do compromisso de responsabilidade social e meio ambiental da empresa que é líder em Portugal, e está entre as primeiras internacionalmente no sector do vidro”, diz o BBVA.

“O BBVA assume-se como a principal referência do financiamento sustentável em Portugal. Participando diretamente na estruturação, execução e financiamento de diferentes tipos de operações no mercado de capitais português”, refere o banco liderado por Luís Castro e Almeida.

O BBVA em 2018 estabeleceu como prioritário o financiamento sustentável, para tal definiu que seriam mobilizados 100 mil milhões de euros até 2025 com esse objetivo. Até ao momento centenas de empresas já beneficiaram deste tipo de financiamento tendo o BBVA utilizado cerca de 40 mil milhões de euros do montante inicialmente proposto.

Desse montante, 62,13% foram alocados a financiamentos “verdes”, 13,68% a outros financiamentos sustentáveis, 13% financiamentos que promovam a inclusão financeira e o empreendedorismo e 11,25% em infraestruturas sociais e “agrobusiness“.

A BA Glass é uma empresa industrial que fabrica embalagens de vidro para produtos alimentares, cerveja, vinho, bebidas espirituosas e bebidas sem álcool. Com presença em vários mercados, como Portugal, Espanha, Polonia, Alemanha, Grécia, Bulgária e Roménia.