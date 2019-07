BCE abre portas a futuros cortes nas taxas de juro e Wall Street vai abaixo

A bolsa de Wall Street iniciou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, apesar da abertura de portas do Banco Central Europeu (BCE) para futuros cortes nas taxas de juros na zona do euro, a partir do mês de setembro.

“Neste momento provavelmente é cedo demais para o BCE fazer alguma coisa, mas neste momento eles estão a caminhar para uma política mais fácil”, afirmou Scott Brown, economista-chefe da Raymond James na Flórida.

O tecnológico Nasdaq encerrou a sessão a descer 0,50% para 8.280,27 pontos, o alargado S&P 500 desce 0,25% para 3.012,09 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desvaloriza 0,21%, para 27.212,43 pontos.

As ações do Nasdaq foram pressionados pelas ações da Tesla, que caíram 10,9% depois da construtora de automóveis cumprir o seu cronograma de lucro depois de perder as suas metas financeiras trimestrais.

As esperanças de que o Banco Central norte-americano baixe as taxas quando se reunir na próxima semana, para conter o impacto da prolongada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ajudaram os principais índices de Wall Street a bater recordes este mês.

“Não acho surpreendente que estejamos com uma mescla de lucros e alguns pontos de fraqueza. A chave para os investidores é se esses pontos de fraqueza forem um sinal de uma desaceleração económica ou de apenas um cenário lento”. referiu Scott Brown.

Duas semanas depois da temporada de resultados do segundo trimestre, cerca de 77% das 138 empresas do S&P 500 que reportaram até agora têm estimativas de lucros superiores, de acordo com dados do Refinitiv. Os lucros totais, no entanto, deverão cair 0,1%, em comparação com uma estimativa anterior de um aumento de cerca de 1%.

O Facebook ganhou 1,6% depois da gigante das redes sociais divulgar uma receita trimestral que superou as estimativas, mas sublinhou que novas regras e mudanças no produto, para proteger a privacidade dos utilizadores, vão atrasar o crescimento da receita no próximo ano.