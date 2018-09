BCE confirma Luís Ribeiro como administrador do Novo Banco

Ler mais

O Novo Banco enviou um comunicado à CMVM onde informa que o BCE (supervisor bancário) “confirma a nomeação de Luís Miguel Alves Ribeiro como membro do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco para o mandato em curso, o qual entrou assim em funções”.

Este é o administrador com a área comercial de retalho que já estava em funções na Comissão Executiva liderada por António Ramalho, e cuja avaliação estava em curso no BCE.

Para além desta confirmação, a administração vai ter uma alteração no próximo ano. Mark Bourke CFO – administrador financeiro – do Allied Irish Banks (AIB) desde abril de 2014 aceitou o convite do Lone Star para a administração do Novo Banco e deverá iniciar funções em janeiro de 2019.

Mark Bourke vai ser chief financial officer (CFO), que hoje cabe a Jorge Cardoso que ficará na administração com a área de banca de investimento.