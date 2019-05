BCP coloca PSI 20 a negociar no verde

O principal índice bolsista (PSI 20) soma 0,09%, para 5.390,40 pontos, acompanhando o sentimento positivo das principais praças europeias nesta sexta-feira, 3 de maio.

Os investidores aguardam a divulgação de indicadores económicos, como os dados relativos ao índice de preços no produtor em março, e ao índice de preços no consumidor em abril. Nos Estados Unidos, também serão divulgadas a taxa de emprego e criação de postos de trabalho no mês de abril.

Em Lisboa, BCP (1,76%), Jerónimo Martins (0,14%) e Sonae SGPS (0,55%) colocam o PSI 20 a negociar no verde.

O BCP é o grande destaque, com os títulos do banco liderado por Miguel Maya a negociarem acima dos 0,25 euros. De acordo com o diário da bolsa do BPI, trata-se de um “novo teste à zona dos 0,25 euros”, após ter sido registado “um ligeiro recuo na segunda metade do mês de abril. “Agora, a tendência do título

será determinada pela evolução do respetivo sector e pela apresentação das contas”, lê-se na análise do BPI.

trimestrais a 9 de maio, após o fecho.

Em contraciclo, os títulos dos CTT são destaque, após ter sido noticiado que a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) não aceitou a proposta da empresa liderada por Francisco Lacerda para reforçar a rede postal. O regulador considerou que tal “não corresponde às necessidades dos utilizadores”, pelo que a proposta terá de ser reformulada. A empresa cotada perde 0,48%, para 2,51 euros.

[Dados das 8h24]