BCP com electricidade verde em todas as instalações a partir deste ano

O Millennium bcp vai utilizar a própria central fotovoltaica e a energia adquirida com certificado de origem renovável para ter electricidade 100% verde em todas as instalações do banco, incluindo balcões, a partir deste ano.

A instituição financeira liderada por Miguel Maya tem uma central fotovoltaica no Taguspark, onde se situam as instalações centrais, que é composta por 3.703 painéis e que já contribui com cerca de 10% de toda a energia consumida pelos serviços centrais do banco.

Desde 2020 que toda a electricidade consumida pelos serviços centrais do BCP no Taguspark tem origem renovável. E, “este ano foi dado mais um passo no caminho da sustentabilidade, com toda a eletricidade usada pelo Millennium bcp em Portugal (serviços centrais e sucursais) a ter origem em fontes renováveis”, disse a instituição de crédito em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

Citado no comunicado, Miguel Maya, CEO do banco, frisou que “a utilização apenas de eletricidade 100% verde já em 2021 sinaliza bem a importância que damos aos aspetos relacionados com temas ESG”, isto é, as três dimensões da sustentabilidade — ambiente, social e governança.

Entre 2012 e 2019, o banco já reduziu em 46% as emissões de gases com efeito de estufa, num “esforço de mitigação das alterações climáticas”.

Devido aos esforços desenvolvidos pelo banco na área da sustentabilidade, o BCP obteve a classificação “A-” na edição de 2020 da Carbon Disclosure Project e está entre as empresas com melhor classificação, a nível mundial.

A Carbon Disclosure Project é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolveu um sistema de difusão de informação relacionada com a sustentabilidade destinada a ajudar a gestão do impacto ambiental de investidores, empresas, cidades e regiões.