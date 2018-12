BCP e BPI ajudaram a reduzir a fatura do Estado à Banca

O período analisado é 2008-2017 e a fonte é o Tribunal de Contas no Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017.

A ajuda do Estado aos bancos entre 2008 (ano da crise financeira que teve o seu epicentro com a falência do Lehman Brothers nos EUA) e 2017 somou 17,66 mil milhões de euros. Mas o contributo positivo do BCP, de cuja a ajuda o Estado retirou receitas de 919 milhões e o BPI que deu receitas ao Estado de 167 milhões baixou a fatura para 16,75 milhões de euros.

Tudo entidades que tiveram de ser apoiadas, resgatadas ou nacionalizadas.

O banco que mais custou às contas públicas durante esses anos foi, sem surpresas, a CGD cujo Fluxo do Estado com a instituição é negativo em 5.353 milhões de euros. Mas é preciso ter em conta que grande parte disto tem a ver com o aumento de capital que foi feito no final de 2017. Portanto ainda sem tempo de ser rentabilizado em saldo positivo para o Estado. De salientar que parte do aumento de capital aprovado por Bruxelas para o banco público serviu no entanto para cobrir os 900 milhões de euros que tinham sido injetados no Banco sob a forma de CoCos (Obrigações de Capital Contingente) e que a CGD não pagou.

O segundo banco que mais custou ao Estado foi o BES que depois da Resolução converteu-se em Novo Banco. A fatura para o Estado do banco que era da família Espírito Santo somou naquele período 4.607 milhões de euros, segundo o Tribunal de Contas.

Depois surge o BPN que foi nacionalizado em 2008. A fatura da nacionalização do BPN, um banco substancialmente mais pequeno que o BES, foi de 4.134 milhões até 2017.

O Banif foi outro pesado custo para o Estado, segundo o Tribunal de Contas. O custo somou 2.978 milhões de euros para o banco cujos ativos foram transferidos para o Santander Totta no final de 2015, aquando da Resolução do banco.

Já o BPP de João Rendeiro custou 588 milhões ao Estado.

Os bancos receberam a partir de 2008, quando eclodiu a crise financeira e económica, 4. 905 milhões em capital; 4.775 milhões em CoCo bonds; 40 milhões em ações; 82 milhões em garantias e 4 milhões em empréstimos.

“No final de 2017, o saldo acumulado das receitas e despesas orçamentais decorrentes da nacionalização e reprivatização do BPN e da constituição e funcionamento das sociedades-veículo Parups, Parvalorem e Parparticipadas ascendia a -4.095 milhões de euros”, revela o parecer do Tribunal de Contassobre a Conta Geral do Estado, divulgado na passada quarta-feira, 19 de Dezembro.

O custo para o Estado com o banco que foi de Oliveira Costa cresceu 12% em 2017, já que o saldo era de 3.658 milhões de euros em 2016.